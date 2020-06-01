Автомобили из Армении начали регистрировать в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция насчитала 182 машины, купленные жителями региона в Армении, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области насчитываются 182 автомашины, купленные жителями в Армении, - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - Павлодарцы уже обратились в спецЦОН для регистрации своих машин».

По Постановлению Правительства Казахстана от 20 мая с 1 июня до 1 сентября 2020 года в Казахстане ведут регистрацию транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения, отметили в полиции. По их словам, для регистрации транспорта нужно обратиться в спецЦОН с документом, удостоверяющим личность, свидетельством о регистрации транспортного средства и государственными номерами на транспортные средства, выданные в Армении, оплатить госпошлину на сумму 11 945,4 тенге. После регистрации машины её владельцам выдают техпаспорт, где в особых отметках указывается «Не подлежит регистрации на иное лицо». Кроме того, выдают госрегистрационный номер на жёлтом фоне с буквенным символом «А» и регионом 14.

«Техпаспорт и госномера, выданные в Республики Армения, будут храниться в ЦОНе до принятия владельцем решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Казахстана», - уточнил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области полковник Жаскайрат Каиров.

«Очень рад, что ситуация разрешилась. Большое спасибо нашему Президенту, - сказал Султанмурат Шалгумбаев, один из первых, кто обратился за регистрацией автомобиля, купленного в Армении. – «Спасибо полицейским: всё разъяснили - теперь могу оформить машину на себя, и налоги останутся в Казахстане. Свою машину покупал в прошлом году в октябре для своих нужд, продавать не собираюсь».

У другого павлодарского автолюбителя машина была переоборудована с правого расположения руля на левую сторону, а он не знал об этом, когда покупал её в Армении.

«Как объяснили сотрудники полиции, машину я смогу зарегистрировать, только при регистрации необходимо предоставить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Для этого нужно пройти сертификацию в Алматы или Нур-Султане, - добавил павлодарец Темиржан Резуанов. - В принципе, машина соответствует требованиям стандартов».

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.

Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области