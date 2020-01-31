Автомобилей возрастом старше 10 лет на дорогах Казахстана уже более 60%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доля автомобилей возрастом более 10 лет на дорогах Казахстана увеличилось до 65,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Количество зарегистрированных легковых автомобилей на конец ноября 2019 года составило 3,8 млн — на 6,9% меньше, чем годом ранее. Из них физическим лицам принадлежат 3,6 млн легковых авто, что составляет 94,4% от всех автомобилей в наличии, за год их число сократилось на 6,7%. Количество легковых автомобилей юридических лиц составило 209,2 тыс. — на 9,6% меньше, чем в предыдущем году.

Без учёта Туркестанской области и Шымкента, где из-за перераспределения номеров с бывшей ЮКО было отмечено увеличение количества зарегистрированных легковых авто, годовой рост среди регионов РК наблюдался лишь в Нур-Султане: на 1%, до 269,8 тыс. легковых автомобилей.

Больше всего легковых машин зарегистрировано в Алматинской области: 492,6 тыс. — на 0,5% меньше, чем годом ранее. Следом идут Алматы (469,7 тыс.) и ВКО (295 тыс.).

В РК преобладают легковые автомобили возрастом более 10 лет: на конец ноября 2019 года их количество составило 2,5 млн ед. — на 4,4% меньше, чем годом ранее, при этом доля от всех легковых авто увеличилась с 63,5% до 65,2%. На втором месте автомобили возрастом от 3 до 7 лет: их количество увеличилось на 12,6%, до 597,6 тыс., доля от РК также выросла — с 13,1% до 15,9%. Число легковых машин возрастом менее 3 лет за год уменьшилось сразу на 23,3%, до 397 тыс., доля от РК сократилась с 12,8% до 10,5%.

За январь–ноябрь 2019 года на учёт было поставлено 806,8 тыс. легковых автомобилей — на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 516,3 тыс., или 64%, — легковые авто возрастом более 10 лет, количество которых за год сократилось на 4,1%. Рост показали зарегистрированные автомашины возрастом менее 3 лет (на 12,8%, до 83,5 тыс.) и от 3 до 7 лет (на 0,7%, до 155,5 тыс. легковых автомобилей).