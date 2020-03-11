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Автомобиль загорелся во время движения в Усть-Каменогорске
11 Марта 2020 11:34
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске загорелся автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
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В УЧС сообщили, что 11 марта в 7 часов утра на перекрестке улицы Ж. Жолы и проспекта Сатпаева во время движения в моторном отсеке автомобиля марки Subaru Legacy,1997 года выпуска произошло загорание. Прибывшие огнеборцы пожарной части №8 ликвидировали огонь на площади 1 кв. метр. Причина пожара устанавливается.
Напомним, вчера загорелся автобус в селе Косшы Акмолинской области.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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