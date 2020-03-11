+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 6 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автомобиль загорелся во время движения в Усть-Каменогорске

11 Марта 2020 11:34
Поделиться:
Автомобиль загорелся во время движения в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске загорелся автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Новости по теме
Пассажирский автобус горит в селе Косшы
Два подростка получили ожоги в собственном доме в СКО На левом берегу столицы горел коттедж Житель Кокшетау вывез гаражи знакомого в счет оплаты своих услуг

В УЧС сообщили, что 11 марта в 7 часов утра на перекрестке улицы Ж. Жолы и проспекта Сатпаева во время движения в моторном отсеке автомобиля марки Subaru Legacy,1997 года выпуска произошло загорание. Прибывшие огнеборцы пожарной части №8 ликвидировали огонь на площади 1 кв. метр. Причина пожара устанавливается.

Напомним, вчера загорелся автобус в селе Косшы Акмолинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив