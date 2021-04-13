РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:52, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Автомобиль загорелся в одном из жилых дворов в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возгорание автомобиля Volkswagen произошло сегодня утром в одном из дворов дома по улице Мауленова в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 07.46, когда пожарные ПЧ-5 города Костаная прибыли на место, припаркованная рядом с домом автомашина горела открытым пламенем. От теплового воздействия погорели оконные рамы и потрескались окна на первом и втором этажах дома»,- прокомментировали в областном ДЧС.

    Огнеборцам удалось помешать дальнейшему распространению огня. Огонь был ликвидирован буквально через 10 минут.

    Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Транспорт Происшествия
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!