Автомобиль загорелся в одном из жилых дворов в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возгорание автомобиля Volkswagen произошло сегодня утром в одном из дворов дома по улице Мауленова в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 07.46, когда пожарные ПЧ-5 города Костаная прибыли на место, припаркованная рядом с домом автомашина горела открытым пламенем. От теплового воздействия погорели оконные рамы и потрескались окна на первом и втором этажах дома»,- прокомментировали в областном ДЧС.

Огнеборцам удалось помешать дальнейшему распространению огня. Огонь был ликвидирован буквально через 10 минут.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.