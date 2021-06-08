Автомобиль загорелся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане загорелся двигательный отсек и салон машины марки BMW, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 7 июня в 17:12 часов пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступивший вызов. По прибытию огнеборцев​ было​ установлено, что горит двигательный отсек и салон автомашины марки BMW. Пожар ликвидирован в 17:34.​ Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали инцидент в столичном ДЧС.









В пресс-службе ведомства пояснили, что причина пожара устанавливается.​ В тушении было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС города Нур-Султан.