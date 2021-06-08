21:01, 07 Июнь 2021 | GMT +6
Автомобиль загорелся в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане загорелся двигательный отсек и салон машины марки BMW, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня, 7 июня в 17:12 часов пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступивший вызов. По прибытию огнеборцев было установлено, что горит двигательный отсек и салон автомашины марки BMW. Пожар ликвидирован в 17:34. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали инцидент в столичном ДЧС.
В пресс-службе ведомства пояснили, что причина пожара устанавливается. В тушении было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС города Нур-Султан.