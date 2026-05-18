Автомобиль за знание эпоса: в Костанае подвели итоги конкурса «Алпамыс батыр жыры»

В Костанае названы победители областного конкурса «Алпамыс батыр жыры», организованного в рамках проекта «Тұлпар мініп, ту алған!», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

В акимате Костанайской области рассказали, что конкурс «Тұлпар мініп, ту алған!» — это не только лишь творческое состязание, а прежде всего еще и пространство, где переплетаются история и воспитание, слово и высота сознания, дух и национальное наследие.

— Наши эпосы — не просто литературное наследие, это духовный ориентир нации и зеркало национального самосознания. Учитель — духовный архитектор нации. Поэтому сегодняшнее состязание — общая победа учителя и ученика. Ведь только народ с сильным духом способен уверенно смотреть в будущее, — сказал заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов, обращаясь к участникам мероприятия.

Проект охватил весь регион и вызвал большой интерес среди школьников, говорят в акимате. На внутришкольном этапе участие приняли 9094 тыс. школьников Костанайской области. На районном и городском этапах свои силы попробовали 568 участников. По итогам отбора в областной финал прошли 44 учащихся из 36 школ области. Подготовкой конкурсантов занимались 42 наставника.

Фото: акимат Костанайской области

В рамках проведения районных и городских этапов на поощрение участников было направлено 870 тыс. тенге, из которых 730 тыс. тенге выделено из бюджета и еще 140 тыс. тенге предоставлено спонсорами. Призовой фонд областного конкурса включал денежные сертификаты на общую сумму 3,6 млн тенге для обладателей первого, второго и третьего места.

Фото: акимат Костанайской области

Фото: акимат Костанайской области

— Гран-при конкурса — это путевка для ученика в международный языковой лагерь за рубежом, а подготовившему победителя наставнику будет вручен автомобиль. Партнерами и спонсорами мероприятия выступили Международное общество «Қазақ тілі қоғамы», Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова и партия AMANAT, — рассказали в акимате.