Автомобиль за знание эпоса: в Костанае подвели итоги конкурса «Алпамыс батыр жыры»
В Костанае названы победители областного конкурса «Алпамыс батыр жыры», организованного в рамках проекта «Тұлпар мініп, ту алған!», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.
В акимате Костанайской области рассказали, что конкурс «Тұлпар мініп, ту алған!» — это не только лишь творческое состязание, а прежде всего еще и пространство, где переплетаются история и воспитание, слово и высота сознания, дух и национальное наследие.
— Наши эпосы — не просто литературное наследие, это духовный ориентир нации и зеркало национального самосознания. Учитель — духовный архитектор нации. Поэтому сегодняшнее состязание — общая победа учителя и ученика. Ведь только народ с сильным духом способен уверенно смотреть в будущее, — сказал заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов, обращаясь к участникам мероприятия.
Проект охватил весь регион и вызвал большой интерес среди школьников, говорят в акимате. На внутришкольном этапе участие приняли 9094 тыс. школьников Костанайской области. На районном и городском этапах свои силы попробовали 568 участников. По итогам отбора в областной финал прошли 44 учащихся из 36 школ области. Подготовкой конкурсантов занимались 42 наставника.
В рамках проведения районных и городских этапов на поощрение участников было направлено 870 тыс. тенге, из которых 730 тыс. тенге выделено из бюджета и еще 140 тыс. тенге предоставлено спонсорами. Призовой фонд областного конкурса включал денежные сертификаты на общую сумму 3,6 млн тенге для обладателей первого, второго и третьего места.
— Гран-при конкурса — это путевка для ученика в международный языковой лагерь за рубежом, а подготовившему победителя наставнику будет вручен автомобиль. Партнерами и спонсорами мероприятия выступили Международное общество «Қазақ тілі қоғамы», Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова и партия AMANAT, — рассказали в акимате.
- 1 место завоевала Томирис Орехова из Карабалыкского района, проникновенно исполнившая жыр и продемонстрировавшая глубокую любовь к национальному искусству.
- 2 место разделили Айдос Марат из города Костаная и Даяна Ертанова из Карабалыка.
- 3 место заняли Адеми Елдебек из Рудного и Бақытбек Көшімбек из Джангельдинского района.