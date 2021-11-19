Автомобиль за лучшее исполнение традиционной песни выиграл певец из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - І Республиканский конкурс среди исполнителей традиционной песни «Арқаның Айбозы» имени Кажыбая Жахина прошел при поддержке акимата Акмолинской области в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления культуры, архивов и документации Акмолинской области, в конкурсе приняли участие 20 исполнителей традиционной песни из городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и пяти областей Казахстана (Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской).

«Оценивали конкурсантов известный исполнитель народных песен заслуженный артист РК Рамазан Стамгазиев, заслуженный артист РК, исследователь казахского песенного творчества Еркин Шукиманов, артисты и пропагандисты народного творчества Акмолинской области заслуженная артистка РК Бисара Макенова, «Мәдениет саласының үздігі» Саян Мухамедьяров, солист акмолинской областной филармонии им. Үкілі Ыбырая Сарсенбай Хасенов и член «Союза писателей Казахстана» акын, поэт Куаныш Оспан», - уточнили в ведомстве.

По итогам конкурса за активное участие дипломом оргкомитета и сертификатом на сумму 100 тысяч тенге были награждены Сакен Алимханов, Биржан Айтахметов и Фархат Джакиш из города Нур-Султана, Нариман Абдрахманов из Алматы, Таттимбет Хабдыразах из Шымкента, Азат Абдыгалым из Карагандинской области, Биржан Есжанов из СКО, а также акмолинцы Чингиз Сарсенбай и Аслан Мухамедияр.

За лучшее выступление на І Республиканском конкурсе традиционных певцов «Арқаны Айбозы» им. Кажыбая Жахина дипломом третьей степени и сертификатом на сумму 600 тысяч тенге был удостоен Еркебулан Карыпов из СКО.

Дипломом второй степени и сертификатом на сумму 800 тысяч тенге награжден Озгерис Шерикбай из города Нур-Султана.

Диплом первой степени и сертификат на сумму 1 млн тенге завоевала Алуа Калымбекова из города Нур-Султана.

Гран-при конкурса, а это легковой автомобиль, за лучшее выступление получил Бауыржан Нурмухан из города Кокшетау.

«І Республиканский конкурс среди исполнителей традиционной песни «Арқаның Айбозы» имени Кажыбая Жахина стал одним из значимых мероприятий, популяризирующий традиционное песенное искусство, ведь имя талантливого певца Кажыбая Жахина, его голос, манера исполнения осталась в памяти и сердцах тысячи слушателей и любителей казахской песенной культуры», - подытожила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.