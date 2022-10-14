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Автомобиль взорвался в Бейнеу
14 Октября 2022, 16:46

Автомобиль взорвался в Бейнеу

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль загорелся и взорвался в Бейнеу. В ходе происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В Сети появилось видео со взрывом автомобиля в селе Бейнеу. Пострадавших в результате взрыва нет. Подробности происшествия сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу.

Момент взрыва автомобиля попал на видео.

Сообщение о возгорании автомобиля «Audi» 1993 года выпуска поступило в пожарную часть 13 октября в 14:38.

«Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание ликвидировано в 14:58. В тушении огня участвовали одна единица техники и шесть человек личного состава», - сообщили в ведомстве.


Фото: lada.kz


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