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Автомобиль взорвался и сгорел в Актюбинской области
29 Августа 2022 19:25

Автомобиль взорвался и сгорел в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области загорелся автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 29 августа около 9: 00. В дежурную часть областного департамента по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в садоводческом кооперативе «Авиатор» горит автомобиль. На место происшествия были направлены 6 человек и пожарная машина.

«При прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль марки Lada Granta взорвался, после чего загорелся. Пожар был потушен в 09:19. Находившийся в автомобиле 60-летний водитель получил ожоги 70% тела. Его состояние оценивается как тяжелое», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Напомним, ранее в Актюбинской области в ДТП погибли 3 человека, пострадали три подростка.

Накануне ехавший из города Кандыагаш в село Кенкияк автомобиль Lada Largus перевернулся на трассе, за рулем которого была 40-летняя женщина в салоне авто находилось еще три пассажира, в том числе один ребенок.


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