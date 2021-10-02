10:20, 02 Октябрь 2021 | GMT +6
Автомобиль врезался в здание школы в центре Москвы
МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Автомобиль Porsche въехал в здание школы на улице Сретенка в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ».
«В здание школы по улице Сретенка, 20, въехал автомобиль Porsche. Информация о пострадавших уточняется», - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства выясняются.
В субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвое вождение опасно и может привести к непоправимым последствиям.