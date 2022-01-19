+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автомобиль врезался в опору освещения в Семее

19 Января 2022 20:40
Поделиться:
Автомобиль врезался в опору освещения в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее автомобиль во время ДТП врезался в опору освещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
50 единиц оружия изъяли акмолинские полицейские за четыре дня
Охотника на сибирскую косулю задержали в ВКО Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские Автоматы Калашникова и гранаты обнаружили у жителя Жамбылской области

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что ДТП произошло 18 января около 15:45 часов.

«19-летний водитель SUBARU выезжая по улице Гагарина, со второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству марки TOYOTA, тем самым допустил с ним столкновение. В последующем водитель автомашины TOYOTA допустил наезд на опору освещения», - пояснили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В отношении водителя SUBARU составлен административный протокол.

Позже в соцсетях появилось видео ДТП. На кадрах видно, что количество пострадавших автомобилей намного больше.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #ДТП  
Поделиться:
Новости по теме
50 единиц оружия изъяли акмолинские полицейские за четыре дня
Охотника на сибирскую косулю задержали в ВКО
Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские
Автоматы Калашникова и гранаты обнаружили у жителя Жамбылской области
Популярное
1 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
2 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
3 Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
4 Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
5 Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
6 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Читайте также
Более двух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее
ДТП из-за гололеда в Актюбинской области: в столкновении двух авто погиб человек
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив