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Автомобиль врезался в дерево в Алматы: водитель погиб

31 Января 2022 11:42
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Автомобиль врезался в дерево в Алматы: водитель погиб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автомобиль врезался в дерево, водитель скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, авария произошла сегодня утром.

«31.01.22г. в 08:00 ч. водитель - гр. С., управляя автомашиной марки «CHEVROLET COBALT», следуя по пр. Достык в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель скончался. Данный факт зарегистрирован по ст.345 ч.3 УК РК, начато досудебное расследование», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


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#Алматы   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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