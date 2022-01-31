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Автомобиль врезался в дерево в Алматы: водитель погиб
31 Января 2022 11:42
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автомобиль врезался в дерево, водитель скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, авария произошла сегодня утром.
«31.01.22г. в 08:00 ч. водитель - гр. С., управляя автомашиной марки «CHEVROLET COBALT», следуя по пр. Достык в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель скончался. Данный факт зарегистрирован по ст.345 ч.3 УК РК, начато досудебное расследование», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
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