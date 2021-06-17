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    11:58, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Автомобиль врезался в дерево в Алматы: четыре человека пострадали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль влетел в дерево на одной из улиц Алматы. Четыре человека госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в департаменте полиции города, авария произошла ночью 17 июня в 03:20.

    «Водитель – гражданин К., управляя автомашиной марки «Инфинити», следуя по проспекту Аль-фараби в восточном направлении, напротив дома 95 не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

    В результате ДТП пострадал сам водитель указанного авто и его трое пассажиров, которые доставлены в центральную клиническую больницу города Алматы», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
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