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    10:41, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Автомобиль врезался в дерево и загорелся в Боровом

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Боровом автомобиль на большой скорости врезался в дерево и загорелся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Акмолинской области.

    «Предварительно установлено, что 4 апреля 2022 года около 19:03 ч. на 14 км автодороги «Щучинск - Бурабай», водитель автомашины «Audi» 57-летний житель Бурабайского района, двигаясь в направлении города Щучинска, на затяжном повороте не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дерево, после чего произошло возгорание вышеуказанной автомашины. Водитель госпитализирован в районную больницу с диагнозом «термический ожог». Полицейские устанавливают обстоятельства аварии», - сообщили в полиции.




    Кадр из видео



    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Акмолинская область
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