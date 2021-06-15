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    12:05, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Автомобиль влетел в овраг и перевернулся - среди пострадавших дети

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько человек пострадали в аварии в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города Алматы сообщили, что авария произошла в ночь на 15 июня.

    «Около 00:30 водитель - гражданин К., управляя автомобилем марки «Мазда 626» и следуя по улице Майлина в восточном направлении, на пересечении с улицей Бухтарминская, не справившись с управлением, выехал на южную сторону дороги, где допустил наезд на бордюр и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадали три пассажира указанного авто, в том числе двое детей», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Факт ДТП расследуется в УП Турксибского района.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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