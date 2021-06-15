Автомобиль влетел в овраг и перевернулся - среди пострадавших дети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько человек пострадали в аварии в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города Алматы сообщили, что авария произошла в ночь на 15 июня.

«Около 00:30 водитель - гражданин К., управляя автомобилем марки «Мазда 626» и следуя по улице Майлина в восточном направлении, на пересечении с улицей Бухтарминская, не справившись с управлением, выехал на южную сторону дороги, где допустил наезд на бордюр и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадали три пассажира указанного авто, в том числе двое детей», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Факт ДТП расследуется в УП Турксибского района.