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Автомобиль влетел в остановку в Уральске

24 Декабря 2022, 15:00
Автомобиль влетел в остановку в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло по проспекту Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Авария произошла сегодня, 24 декабря, на остановке Научно-техническая библиотека по проспекту Абая. Автомобиль «Фольксваген» влетел в остановочный павильон. По предварительной информации, на остановке в это время никого не было.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо, и он влетел в остановку.

Другие подробности ДТП выясняются.


Фото: Медет Медресов


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