Автомобиль въехал в толпу на остановке в Таразе: двое погибших

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль на полном ходу въехал в толпу людей на одной из автобусных остановок в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Видеозапись происшествия появилась в сети. Судя по кадрам, ЧП произошло сегодня утром. На видео водитель транспортного средства по неизвестной причине выезжает на встречную полосу и сбивает нескольких человек.

Погибли два человека, пострадавшие доставлены в больницу.

