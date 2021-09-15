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    14:41, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль въехал в толпу на остановке в Таразе: двое погибших

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль на полном ходу въехал в толпу людей на одной из автобусных остановок в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Видеозапись происшествия появилась в сети. Судя по кадрам, ЧП произошло сегодня утром. На видео водитель транспортного средства по неизвестной причине выезжает на встречную полосу и сбивает нескольких человек.

    Погибли два человека, пострадавшие доставлены в больницу.

    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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