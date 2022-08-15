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Автомобиль въехал в толпу на благотворительном вечере в Пенсильвании - есть жертвы
15 Августа 2022 12:55

Автомобиль въехал в толпу на благотворительном вечере в Пенсильвании - есть жертвы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным властей штата Пенсильвании, водитель совершил наезд на группу людей, а затем напал на женщину в другом городе. В результате нападений погибло два и ранено 17 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

По данным полиции, автомашина сбила 18 человек, которые собрались на благотворительном мероприятии в городе Бервик округа Колумбии, чтобы собрать средства для семей троих детей и семерых взрослых, погибших в результате пожара в доме 5 августа в городе Нескопек округа Люцерн.

Один человек погиб и 17 пострадавших получили травмы различной степени тяжести, которые были доставлены в четыре районные больницы. Из них пятеро находятся в критическом состоянии и трое – в удовлетворительном. Еще семерым, отказавшимся от госпитализации, оказана медицинская помощь.

После данного преступления водитель машины совершил нападение на женщину в городе Нескопеке, она скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый был задержан полицией. Установлено, что им являлся 24-летний Адриан Освальдо Сура Рейес, которому предъявлено обвинение в убийстве по двум статьям уголовного законодательства США.

Полиция расследует мотивы совершения наезда на людей и связь этого преступления с убийством женщины в Нескопеке.

Кадр из видео

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