Автомобиль въехал в гулявших свадьбу людей в Канаде

ОТТАВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и 10 получили ранения после того, как автомобиль въехал в группу людей, отмечавших свадьбу в канадском Ванкувере. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу вечером. Автомобиль по какой-то причине съехал с шоссе и буквально протаранил толпу гуляющих.

В результате инцидента погибли два человека, десять были доставлены в больницу. В полиции заявили, что до понедельника больше информации по данному происшествию прессе сообщать не будут. Идет расследование.