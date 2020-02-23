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Автомобиль упал в ущелье в Кашмире: 9 погибших, 5 раненых

23 Февраля 2020 11:53
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Автомобиль упал в ущелье в Кашмире: 9 погибших, 5 раненых

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли и пятеро получили ранения, после падения автомобиля в глубокое ущелье в Кашмире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Хinhuanet.

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Полиция сообщила, что авария произошла в районе Малхар района Катуа в субботу вечером.

Среди жертв были женщины и дети.

«Очевидцы рассказали, что транспортное средство, классифицируемое как SUV, перевозившее 14 человек, двигалось с высокой скоростью. При внезапном повороте водитель потерял управление транспортным средством, и машина упала в глубокое ущелье», - сообщает полиция.

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Ключевые слова: ДТП, Происшествия,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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