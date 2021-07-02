11:39, 02 Июль 2021 | GMT +6
Автомобиль упал в Каспийское море
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Каспии оказался автомобиль Chevrolet. Видео с места событий появилось в сети 1 июля. Информации о пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль упал в море.
В полиции региона рассказали, что происшествие случилось в районе месторождения Каражанбас.
«По данному факту обращения в полицию не поступало. В Мангыстаускую областную больницу не обращались. Машина была вытащена хозяином самостоятельно», - сообщили в полиции.