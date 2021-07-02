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    11:39, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Автомобиль упал в Каспийское море

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Каспии оказался автомобиль Chevrolet. Видео с места событий появилось в сети 1 июля. Информации о пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль упал в море.

    В полиции региона рассказали, что происшествие случилось в районе месторождения Каражанбас.

    «По данному факту обращения в полицию не поступало. В Мангыстаускую областную больницу не обращались. Машина была вытащена хозяином самостоятельно», - сообщили в полиции.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Происшествия Мангистауская область
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