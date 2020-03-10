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Автомобиль столкнулся с поездом в Мангистауской области

10 Марта 2020 13:00
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Автомобиль столкнулся с поездом в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Товарный состав задел машину, из-за чего она попала в кювет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде в районе села Батыр.

Водитель автомобиля марки Nissan Teana не заметил приближающийся товарный состав и попал в аварию.

«Грузовой поезд задел автомобиль нарушителя и столкнул его в кювет. На данном переезде присутствуют все необходимые дорожные знаки. В отношении водителя составили протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.



Фото: www.lada.kz

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Ключевые слова: ДТП, Происшествия, Мангистауская область,
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