20:12, 02 Июнь 2024 | GMT +6
Автомобиль столкнулся с отбойником близ Балхаша: пострадали 10 человек
38-летний водитель автомашины «Тойота Эстима», не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с отбойником. ДТП произошло 2 июня в 14.10 часов на автодороге «Сарышаган-Балхаш», в 10 км не доезжая до города Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В результате ДТП водитель и его 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.