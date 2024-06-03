Автомобиль столкнулся с отбойником близ Балхаша: пострадали 10 человек

38-летний водитель автомашины «Тойота Эстима», не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с отбойником. ДТП произошло 2 июня в 14.10 часов на автодороге «Сарышаган-Балхаш», в 10 км не доезжая до города Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.