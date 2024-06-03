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    20:12, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Автомобиль столкнулся с отбойником близ Балхаша: пострадали 10 человек

    ДТП близ Балхаша
    Фото: МЧС РК

    38-летний водитель автомашины «Тойота Эстима», не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с отбойником. ДТП произошло 2 июня в 14.10 часов  на автодороге «Сарышаган-Балхаш», в 10 км не доезжая до города Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В результате ДТП водитель и его 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

    Теги:
    Дороги ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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