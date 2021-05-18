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    21:09, 17 Май 2021 | GMT +6

    Автомобиль столкнулся с лошадью на трассе в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на автодороге «Жезказган-Петропавловск» произошла авария с участием лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали около 23 часов вечера в районе Шал акына.

    66-летний водитель не смог избежать столкновения с лошадью, выскочившей из лесопосадок на дорогу. Выяснилось, что пять животных отбились от табуна. За допущение вольного выпаса бригадир понёс административную ответственность.

    В аварии получил повреждения только автомобиль сельчанина. Ни водитель, ни лошадь не пострадали.

    В департаменте полиции еще раз напомнили об опасности бродячего скота на дорогах и предусмотренной ответственности за вольный выпас животных.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП
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