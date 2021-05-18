Автомобиль столкнулся с лошадью на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на автодороге «Жезказган-Петропавловск» произошла авария с участием лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали около 23 часов вечера в районе Шал акына.

66-летний водитель не смог избежать столкновения с лошадью, выскочившей из лесопосадок на дорогу. Выяснилось, что пять животных отбились от табуна. За допущение вольного выпаса бригадир понёс административную ответственность.

В аварии получил повреждения только автомобиль сельчанина. Ни водитель, ни лошадь не пострадали.

В департаменте полиции еще раз напомнили об опасности бродячего скота на дорогах и предусмотренной ответственности за вольный выпас животных.