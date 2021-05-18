21:09, 17 Май 2021 | GMT +6
Автомобиль столкнулся с лошадью на трассе в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на автодороге «Жезказган-Петропавловск» произошла авария с участием лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали около 23 часов вечера в районе Шал акына.
66-летний водитель не смог избежать столкновения с лошадью, выскочившей из лесопосадок на дорогу. Выяснилось, что пять животных отбились от табуна. За допущение вольного выпаса бригадир понёс административную ответственность.
В аварии получил повреждения только автомобиль сельчанина. Ни водитель, ни лошадь не пострадали.
В департаменте полиции еще раз напомнили об опасности бродячего скота на дорогах и предусмотренной ответственности за вольный выпас животных.