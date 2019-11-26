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вчера 21:02
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вчера 19:13
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Автомобиль столкнулся с автобусом в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в центре столицы ранним утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на пресс-службу ДП города.
« 26 ноября т.г. в 06.35 часов 21-летний водитель автомашины марки «Wolkswagen Golf» на пересечении проспектов Момышулы - Тәуелсіздік допустил столкновение с маршрутным автобусом №101. В отношении водителя автомашины марки «Wolkswagen Golf» составлен административный протокол по статье 610 ч.2 КР КоАП (нарушение водителями транспортных средств установленных правил безопасности дорожного движения). Проводится проверка. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Департамент полиции г.Нур-Султан в очередной раз напоминает водителям быть предельно внимательными на дорогах, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что при неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.
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