+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автомобиль столкнулся с автобусом в столице

26 Ноября 2019 09:16
Поделиться:
Автомобиль столкнулся с автобусом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в центре столицы ранним утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на пресс-службу ДП города.

Новости по теме

Массовое ДТП возле акимата Алматы: пострадал один человек
ДТП на трассе Алматы – Хоргос: скончалась пассажирка авто Более 80 пешеходов наказали за нарушения ПДД в Павлодарской области ДТП с гражданами Кыргызстана произошло в Павлодарской области

« 26 ноября т.г. в 06.35 часов 21-летний водитель автомашины марки «Wolkswagen Golf» на пересечении проспектов Момышулы - Тәуелсіздік допустил столкновение с маршрутным автобусом №101. В отношении водителя автомашины марки «Wolkswagen Golf» составлен административный протокол по статье 610 ч.2 КР КоАП (нарушение водителями транспортных средств установленных правил безопасности дорожного движения). Проводится проверка. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Департамент полиции г.Нур-Султан в очередной раз напоминает водителям быть предельно внимательными на дорогах, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что при неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, ДТП,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив