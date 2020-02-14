Автомобиль столкнулся с автобусом в Кызылорде: пострадало шесть человек

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Елеу Кошербаева произошло ДТП, в больницу было доставлено 6 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло сегодня в 08:30 часов по местному времени. Автомобиль марки «Toyota Camry» не уступил дорогу рейсовому автобусу, в результате произошло столкновение. В итоге шесть человек были доставлены в больницу.

«По данному факту начаты досудебные следственные мероприятия по статье 345, часть 2 УК РК (причинение тяжелого вреда здоровью при нарушении ПДД). Назначены необходимые экспертизы», - отметили в пресс-службе областного департамента полиции.