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Автомобиль столкнулся с автобусом в Кызылорде: пострадало шесть человек
14 Февраля 2020 19:55
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Елеу Кошербаева произошло ДТП, в больницу было доставлено 6 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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ДТП произошло сегодня в 08:30 часов по местному времени. Автомобиль марки «Toyota Camry» не уступил дорогу рейсовому автобусу, в результате произошло столкновение. В итоге шесть человек были доставлены в больницу.
«По данному факту начаты досудебные следственные мероприятия по статье 345, часть 2 УК РК (причинение тяжелого вреда здоровью при нарушении ПДД). Назначены необходимые экспертизы», - отметили в пресс-службе областного департамента полиции.
Ключевые слова: Кызылординская область, ДТП, Происшествия,
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