Автомобиль столкнулся с автобусом в Караганде, водитель погиб

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде столкнулись легковое авто с автобусом. В результате ДТП водитель BMW погиб на месте происшествия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

9 ноября в Октябрьском районе города Караганды 30-летний водитель автомашины BMW столкнулся с маршрутным автобусом марки Setra. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины БМВ от полученных травм скончался на месте. Никто из пассажиров, находившихся в салоне автобуса, не пострадал.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



