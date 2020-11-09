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Автомобиль столкнулся с автобусом в Караганде, водитель погиб

9 Ноября 2020 11:30
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Автомобиль столкнулся с автобусом в Караганде, водитель погиб

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде столкнулись легковое авто с автобусом. В результате ДТП водитель BMW погиб на месте происшествия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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9 ноября в Октябрьском районе города Караганды 30-летний водитель автомашины BMW столкнулся с маршрутным автобусом марки Setra. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины БМВ от полученных травм скончался на месте. Никто из пассажиров, находившихся в салоне автобуса, не пострадал.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



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#Карагандинская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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