Автомобиль столкнулся с автобусом в Атырау: погиб водитель

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в обеденное время. В пригородном поселке Еркинкала-2 на пересечении 40-й и 5-й улиц автомобиль марки Skoda съехал с второстепенной дороги, а затем столкнулся с автобусом марки Yutong. От удара автобус врезался в ограждение дома. В результате ДТП водитель автомобиля марки Skoda 1966 года рождения погиб на месте.

В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области под колесами автомобиля погибла одиннадцатилетняя девочка.