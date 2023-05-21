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Автомобиль снес козырек подъезда в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 00:54
Автомобиль снес козырек подъезда в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло 20 мая около 3 часов ночи на Бульваре Гагарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Некоторые из жителей дома услышали страшный грохот и выбежали на улицу.

В результате ДТП козырек упал на подъездную дверь и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей.

«Сотрудники ДЧС ВКО прибыв на место происшествия при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырек», — сообщили в ДЧС ВКО.

По информации департамента полиции ВКО, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.

«35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления автомобилем и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол».


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