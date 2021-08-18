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Автомобиль снес бетонные столбы в Алматы

18 Августа 2021 16:10
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Автомобиль снес бетонные столбы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль снес бетонные столбы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в Департаменте полиции Алматы, автомобиль марки BMW X5 въехал в опору электропередачи.

«18 августа около 10:35 автомашина Toyota (водитель гр. К.,1964 года рождения), двигаясь по улице Навои в северном направлении, при повороте на запад на улице Токтабаева столкнулась с автомашиной BMW, которая двигалась по улице Навои в северном направлении по полосе встречного движения, под управлением гр. К., 1998 года рождения. От удара автомашина BMW заехала в арык и наехала на сдвоенный электростолб. В результате ДТП никто не пострадал», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


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#Алматы   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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