Новости
Автомобиль снес бетонные столбы в Алматы
18 Августа 2021 16:10
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль снес бетонные столбы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться ДТП на трассе «Алматы-Оскемен»: два человека погибли Беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса
Как проинформировали в Департаменте полиции Алматы, автомобиль марки BMW X5 въехал в опору электропередачи.
«18 августа около 10:35 автомашина Toyota (водитель гр. К.,1964 года рождения), двигаясь по улице Навои в северном направлении, при повороте на запад на улице Токтабаева столкнулась с автомашиной BMW, которая двигалась по улице Навои в северном направлении по полосе встречного движения, под управлением гр. К., 1998 года рождения. От удара автомашина BMW заехала в арык и наехала на сдвоенный электростолб. В результате ДТП никто не пострадал», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Парень и девушка спасли жизнь отдыхающему на озере Алаколь
- Алматинка пожаловалась на ремонт двора известному рэперу: как отреагировал акимат
- Павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки около 5 тысяч голов скота
- 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
- Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
- Беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047