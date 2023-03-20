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    Автомобиль слетел с моста в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

    20 Марта 2023, 02:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы оценили состояние пострадавших в ДТП по проспекту Рыскулова, в результате которого один из автомобилей слетел с моста вниз и опрокинулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении общественного здравоохранения сообщили, что в результате аварии пострадало шесть человек. Все они службой скорой медицинской помощи доставлены в стационары городской больницы скорой неотложной помощи, городскую клиническую больницу №7 и Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

    «В городскую больницу скорой неотложной помощи были доставлены четверо пострадавших с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами различной тяжести. После оказанной помощи один из них был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, трое госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации, один в отделении травматологии. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое за счет полученных травм. Один пациент, доставленный в городскую клиническую больницу №7, госпитализирован в нейрохирургическое отделение, состояние средней тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - проинформировали в пресс-службе управления.

    Ранее сообщалось, что в Алатауском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. По данным департамента полиции Алматы, обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении. Водитель автомашины марки «Volkswagen» при перестроении столкнулся с авто марки «Toyota», которая наехав на опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась. Видео аварии появилось в сети.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП МВД РК
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