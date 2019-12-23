-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Автомобиль «скорой помощи» застрял в сугробе в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске сотрудники войсковой части 27/943 помогли вытащить машину скорой медицинской помощи, которая застряла в сугробе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На областной станции скорой медицинской помощи рассказали, что неотложка направлялась на вызов к больному и по пути застряла в снегу на одной из улиц. В итоге к пациенту направили другую бригаду медиков, а экипаж застрявшей машины после попыток справиться самостоятельно обратился за помощью.
«Инцидент произошел утром, 21 декабря в районе поселка Ново-Ахмирово. О происшествии в коммунальную службу областного центра «Өскемен-Тәртіп» медики сообщили в 8:45, но диспетчер отказал бригаде, коротко объяснив это отсутствием официального документа – договора, сказав, что расчистка данной территории не входит в их обязанности. На не чищеной от снега улице машина простояла до 13:45», - рассказала фельдшер по приему вызовов ССМП Диляра Куженова.
На помощь к врачам пришли военнослужащие войсковой части. На технике повышенной проходимости они вытащили «скорую» и отбуксировали ее на твердую почву, где водитель смог самостоятельно продолжить движение.
«Администрация областной станции скорой медицинской помощи выражает огромную благодарность войсковой части 27/943 и заместителю командира по боевой подготовке Даурену Еспердинову», - отметили на станции.
Отметим, что в минувшие выходные фельдшерам «скорой» в основном приходилось добираться до своих пациентов пешком. Особенно трудно пришлось медикам в поселках Ахмирово, Красина, Меновное, Аблакетка и на улице А. Молдагуловой. В эти районы города спецмашина из-за выпавшего снега не смогла проехать.
Фото иллюстративное: tass.ru
- Все дороги в ВКО открыты для движения автотранспорта
- Водитель простоял на трассе двое суток - на помощь пришла только полиция
- Совет матерей активно участвует в благотворительных акциях в ВКО
- Разбойное нападение на АЗС в Алматы: подозреваемый задержан
- Рысь разгуливала по Семею
- Около 100 пиротехнических изделий изъяли полицейские Семея
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана