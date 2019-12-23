Автомобиль «скорой помощи» застрял в сугробе в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске сотрудники войсковой части 27/943 помогли вытащить машину скорой медицинской помощи, которая застряла в сугробе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На областной станции скорой медицинской помощи рассказали, что неотложка направлялась на вызов к больному и по пути застряла в снегу на одной из улиц. В итоге к пациенту направили другую бригаду медиков, а экипаж застрявшей машины после попыток справиться самостоятельно обратился за помощью.

«Инцидент произошел утром, 21 декабря в районе поселка Ново-Ахмирово. О происшествии в коммунальную службу областного центра «Өскемен-Тәртіп» медики сообщили в 8:45, но диспетчер отказал бригаде, коротко объяснив это отсутствием официального документа – договора, сказав, что расчистка данной территории не входит в их обязанности. На не чищеной от снега улице машина простояла до 13:45», - рассказала фельдшер по приему вызовов ССМП Диляра Куженова.

На помощь к врачам пришли военнослужащие войсковой части. На технике повышенной проходимости они вытащили «скорую» и отбуксировали ее на твердую почву, где водитель смог самостоятельно продолжить движение.

«Администрация областной станции скорой медицинской помощи выражает огромную благодарность войсковой части 27/943 и заместителю командира по боевой подготовке Даурену Еспердинову», - отметили на станции.

Отметим, что в минувшие выходные фельдшерам «скорой» в основном приходилось добираться до своих пациентов пешком. Особенно трудно пришлось медикам в поселках Ахмирово, Красина, Меновное, Аблакетка и на улице А. Молдагуловой. В эти районы города спецмашина из-за выпавшего снега не смогла проехать.

Фото иллюстративное: tass.ru