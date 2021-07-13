Автомобиль сгорел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее сгорел автомобиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 12 июля по проспекту Шакарима во время стоянки загорелся легковой автомобиль. Выяснилось, что возгорание произошло в отсеке двигателя с дальнейшим распространением в салон машины.

«Причина пожара — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. В результате происшествия никто не пострадал, хозяин находился на месте возгорания», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Спасатели отметили, что чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя и реже в салоне автомобиля. При этом машина сгорает дотла за 5–6 минут. Причём нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остаётся только почерневший железный остов и двигатель.

В случае пожара водитель автомобиля должен быть готов предпринять правильные действия и грамотно локализовать очаг возгорания. Поэтому важная вещь, которая должна быть в автомобиле – огнетушитель.