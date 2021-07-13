РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:17, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Автомобиль сгорел в Семее

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее сгорел автомобиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 12 июля по проспекту Шакарима во время стоянки загорелся легковой автомобиль. Выяснилось, что возгорание произошло в отсеке двигателя с дальнейшим распространением в салон машины.

    «Причина пожара — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. В результате происшествия никто не пострадал, хозяин находился на месте возгорания», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    Спасатели отметили, что чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя и реже в салоне автомобиля. При этом машина сгорает дотла за 5–6 минут. Причём нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остаётся только почерневший железный остов и двигатель.

    В случае пожара водитель автомобиля должен быть готов предпринять правильные действия и грамотно локализовать очаг возгорания. Поэтому важная вещь, которая должна быть в автомобиле – огнетушитель.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!