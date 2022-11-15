Автомобиль сгорел в Мангистауской области: погибли два человека

15 Ноября 2022, 01:25

15 Ноября 2022, 01:25

Автомобиль сгорел в Мангистауской области: погибли два человека

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Вызов о дорожно-транспортном происшествии в селе Атамекен Мунайлинского района поступил в 21.45 часов 14 ноября на пульт дежурного 102, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП один автомобиль сгорел. Два человека погибли.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, на месте работает следственно-оперативная группа.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Этот факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).