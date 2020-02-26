Автомобиль сгорел в центре Караганды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром на одной из улиц Караганды сгорел легковой автомобиль, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В 07:36 поступило сообщение о горении автомобиля по улице Кривогуза. На место пожара были направлены 11 человек и 2 единицы техники подразделений ДЧС Карагандинской области. «На момент прибытия происходило горение частей легкового автомобиля. Пожар был ликвидирован в 08:01. Пострадавших нет. Предварительная версия причины пожара – неисправность топливной системы», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.
С начала года в области зарегистрировано 33 пожара на автотранспорте.
Автовладельцам рекомендуется следить за исправностью топливных и электросистем машин, своевременно проводить ремонтные работы и иметь в салоне огнетушитель.
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