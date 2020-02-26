+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 14 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автомобиль сгорел в центре Караганды

26 Февраля 2020 17:34
Поделиться:
Автомобиль сгорел в центре Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром на одной из улиц Караганды сгорел легковой автомобиль, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сигарета стала причиной пожара и гибели мужчины в Петропавловске
Семь грузовиков сгорели в Караганде Пожар на бывшем химзаводе в Атырау потушен Пожар вспыхнул на территории химического завода близ ТЭЦ в Атырау

В 07:36 поступило сообщение о горении автомобиля по улице Кривогуза. На место пожара были направлены 11 человек и 2 единицы техники подразделений ДЧС Карагандинской области. «На момент прибытия происходило горение частей легкового автомобиля. Пожар был ликвидирован в 08:01. Пострадавших нет. Предварительная версия причины пожара – неисправность топливной системы», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

С начала года в области зарегистрировано 33 пожара на автотранспорте.

Автовладельцам рекомендуется следить за исправностью топливных и электросистем машин, своевременно проводить ремонтные работы и иметь в салоне огнетушитель.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив