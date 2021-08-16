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Автомобиль сбил двух женщин и ребенка на остановке в Актобе
16 Августа 2021 15:45
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Три пешехода госпитализированы в результате ДТП в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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14 августа 23-летний водитель автомашины Lada Granta, двигаясь со стороны улицы Тлеу батыра в направлении проспекта Мира, при перестроении не пропустил транспортное средство, движущееся в попутном направлении, и допустил столкновение с Mitsubishi Pajero под управлением 30-летнего водителя.
Из-за столкновения автомобиль Mitsubishi, изменив направление движения, допустил наезд на двух женщин и ребенка, стоявших на остановке. В результате ДТП пешеходы, среди которых есть 6-летняя девочка, госпитализированы в медицинское учреждение.
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