Автомобиль сбил девочку на переходе в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Девочка-подросток переходила дорогу на «красный свет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 августа, в 10.00, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Лермонтова в Павлодаре 34-летний водитель автомашины КIA CEED совершил наезд на пешехода 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами госпитализирована в больницу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Там рассказали, что машина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка.

