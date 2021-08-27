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Автомобиль сбил девочку на переходе в Павлодаре
27 Августа 2021 09:22
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Девочка-подросток переходила дорогу на «красный свет», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«26 августа, в 10.00, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Лермонтова в Павлодаре 34-летний водитель автомашины КIA CEED совершил наезд на пешехода 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами госпитализирована в больницу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Там рассказали, что машина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка.
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