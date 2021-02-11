Автомобиль с женщиной и детьми вылетел в кювет в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за гололеда с трассы в кювет слетел автомобиль с женщиной и детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском управлении полиции сообщили, что ДТП произошло на трассе Семей-Курчатов. На место происшествия выехал участковый инспектор полиции ОМПС Ауэзовского отдела полиции, капитан полиции Аскербек Кабиев. Прибыв на место, участковый инспектор полиции вызвал из села Чекоман трактор, который откопал машину из снега и вытянул ее из кювета. Автомобиль был отбуксирован до ближайшего населенного пункта села Достык.

Отметим, что за рулем находилась женщина, которая с двумя детьми следовала из города Курчатов в Семей. К счастью, никто не пострадал.







