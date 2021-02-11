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    18:49, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Автомобиль с женщиной и детьми вылетел в кювет в ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за гололеда с трассы в кювет слетел автомобиль с женщиной и детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городском управлении полиции сообщили, что ДТП произошло на трассе Семей-Курчатов. На место происшествия выехал участковый инспектор полиции ОМПС Ауэзовского отдела полиции, капитан полиции Аскербек Кабиев. Прибыв на место, участковый инспектор полиции вызвал из села Чекоман трактор, который откопал машину из снега и вытянул ее из кювета. Автомобиль был отбуксирован до ближайшего населенного пункта села Достык.

    Отметим, что за рулем находилась женщина, которая с двумя детьми следовала из города Курчатов в Семей. К счастью, никто не пострадал.




    Теги:
    Дороги ДТП Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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