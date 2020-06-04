Автомобиль с выпускниками протаранил ограждение возле акимата в Караганде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанским выпускникам вручили аттестаты зрелости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Напомним, в этом году на церемонию отвели только два дня. Из-за карантина торжественные линейки проходят в школьных дворах без гостей, аниматоров и последующих экскурсий по городу.
Карагандинские выпускники на полной скорости буквально протаранили бетонное ограждение возле здания областного акимата. За рулём – несовершеннолетний. По предварительной версии, он не справился с управлением.
По словам очевидцев, в машине находились школьники. Теперь за езду без водительских прав и совершение ДТП юноше-водителю грозит штраф – больше 160 тысяч тенге.
«В ходе проверки было установлено, что вышеуказанная автомашина принадлежит ему. На данное время водителю ещё не исполнилось 18 лет, 26 июня исполняется. Он на тот момент находился без водительского удостоверения. Не имеет водительского удостоверения. ЖКХ предоставит смету причинённого ущерба, будет восстанавливать», - сказал зам. начальника управления полиции Караганды Ерлан Акылбеков.
Выпускников Петропавловска встречала медсестра с бесконтактным термометром, так как с температурой 37°C в школьный двор вход категорически запрещён. Санитарная безопасность прежде всего.
«Событие, которое важно для каждого выпускника, мы готовили совместно с родительским комитетом. Постарались учесть все санитарные требования: это и замер температуры, и соблюдение социальной дистанции», - сказал директор школы Данияр Шакенов.
В Актобе торжественная церемония длится всего 40 минут. За вручением аттестатов зрелости наблюдают только родители.
«Такие смешанные чувства. Даже не знаю, плакать или смеяться. Но вообще я рад, что выпускной состоялся, и мы смогли торжественно собраться со своими одноклассниками и встретить такой день», - поделился выпускник Асылжан Тенилбаев.
Карантин свёл на нет все традиции школьных вечеров. В этом году казахстанские одиннадцатиклассники остались без пышных банкетов, шикарных нарядов и поездок на лимузинах.
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