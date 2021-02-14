Автомобиль с рыбаками провалился под лед в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане под лед провалился автомобиль с рыбаками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

«14 февраля в Кокпектинском районе, на берегу Бухтарминского водохранилища, на участке «Табанды кара», автомобиль частично провалился под лед. Четыре рыбака из автомобиля успели выбраться, никто не пострадал», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО напоминает любителям зимнего лова о том, что выезжать на лед, не зная его толщины, не рекомендуется. Структура льда везде разная: он тонкий и не однородный рядом с камышами, в местах, где бьют ключи, родники, сильное подводное течение. Именно таким местом и является участок «Табанды кара» Кокпектинского района. Здесь, как отмечают сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям, неоднократно проваливаются автомобили.

Чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию необходимо соблюдать правила безопасности. В частности, не выезжать на лед на автомобиле, если необходимо переехать на другой берег воспользуйтесь санкционированной ледовой переправой. Нельзя выезжать на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

«Если вы выходите на лед нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Будьте особенно осторожными в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий. При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой», - рекомендуют спасатели ДЧС ВКО.