Автомобиль с подложными номерами задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейские задержали автомашину с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники Центра оперативного управления ДП города Шымкента с помощью приложения «Сергек-Коргау» заметили ВАЗ-21014 с подложными госномерами. Как оказалось, водитель сменил российские номера на казахстанские.

Патрульные полицейские остановили авто и в отношении местного жителя составили административный протокол в соответствии с частью четвертой статьи 590 «Управление транспортным средством заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками» КоАП РК, а собранные материалы направили в суд для принятия решения.

Только с момента введения приложения «Сергек-Коргау» на дорогах мегаполиса выявлено 123 тыс. 964 административных нарушения, в том числе 62 водителей, управлявших автотранспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Фото: polisia.kz