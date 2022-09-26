Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Автомобиль с подложными номерами задержали в Шымкенте

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Сентября 2022, 09:48
Автомобиль с подложными номерами задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейские задержали автомашину с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники Центра оперативного управления ДП города Шымкента с помощью приложения «Сергек-Коргау» заметили ВАЗ-21014 с подложными госномерами. Как оказалось, водитель сменил российские номера на казахстанские.

Патрульные полицейские остановили авто и в отношении местного жителя составили административный протокол в соответствии с частью четвертой статьи 590 «Управление транспортным средством заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками» КоАП РК, а собранные материалы направили в суд для принятия решения.

Только с момента введения приложения «Сергек-Коргау» на дорогах мегаполиса выявлено 123 тыс. 964 административных нарушения, в том числе 62 водителей, управлявших автотранспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Фото: polisia.kz

Происшествия   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes