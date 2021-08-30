Автомобиль с подложным номером задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники дежурной части «Бейнеу» с помощью камер видеонаблюдения отследили автомобиль, двигавшийся по улицам столицы с подложным номером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой ДП.

За рулем авто марки «Toyota Camry», которая следовала по улице Кошкарбаева в сторону улицы Сарыкол, сидела 31-летняя жительница города.

При остановке авто факт подтвердился.

На водителя был составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КРКобАП за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Эта статья предусматривает ответственность в виде штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на один год.