Автомобиль с подложным номером задержали в Нур-Султане
За рулем авто марки «Toyota Camry», которая следовала по улице Кошкарбаева в сторону улицы Сарыкол, сидела 31-летняя жительница города.
При остановке авто факт подтвердился.
На водителя был составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КРКобАП за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
Эта статья предусматривает ответственность в виде штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на один год.