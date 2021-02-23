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    20:46, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Автомобиль с поддельными номерами разъезжал по Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские установили владельца автомобиля, разъезжающего с поддельными документами и госномером, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В середине февраля комплекс «Автоураган» зарегистрировал превышение скоростного режима автомашиной марки «Митсубиси» в Кокшетау. При подготовке штрафа водителю автомашины, выяснилось, что такой автомашины с подобными государственными номерами просто не существует.

    «На основании этого стражи порядка объявили автомашину в розыск. В результате 20 февраля в 00:17 сотрудниками полиции в Кокшетау на пересечении улиц Габдуллина – Ауезова была остановлена автомашина марки «Митсубиси», за рулем которой был 40-летний местный житель. При проверке документов выявлено, что мужчина предоставил сотрудникам полиции поддельный технический паспорт на автомашину. Кроме того, полицейскими установлено, что с таким номером уже существует автомашина марки «Лада», - рассказали в ведомстве.

    Как пояснил сам водитель, машину он приобрел в сентябре 2020 года в городе Жезказган Карагандинской области и не знал, что документы и государственный номер автомашины поддельные.

    «За управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками начато досудебное производство по ч. 3 ст. 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Назначена экспертиза», - резюмировали в полиции.


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    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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