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Автомобиль с поддельным номером задержали полицейские Караганды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицейские задержали автомобиль с поддельным номером, настоящим владельцем которого оказался житель России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Наряд полка патрульной полиции УП города Караганды на одной из улиц города остановил автомобиль ВАЗ-21112, двигавшийся с явным превышением скорости. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек.
«Во время проверки документов выяснилось, что транспортное средство принадлежит жителю Пермского края Российской Федерации. Также во время осмотра машины патрульные обратили на следы «модернизации» - в багажном отсеке присутствовали следы сварки», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
По факту возбуждено уголовное дело по ст.386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером». Ведется расследование.
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