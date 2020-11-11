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Автомобиль с поддельным номером задержали полицейские Караганды

11 Ноября 2020 10:25
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Автомобиль с поддельным номером задержали полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицейские задержали автомобиль с поддельным номером, настоящим владельцем которого оказался житель России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Наряд полка патрульной полиции УП города Караганды на одной из улиц города остановил автомобиль ВАЗ-21112, двигавшийся с явным превышением скорости. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек.

«Во время проверки документов выяснилось, что транспортное средство принадлежит жителю Пермского края Российской Федерации. Также во время осмотра машины патрульные обратили на следы «модернизации» - в багажном отсеке присутствовали следы сварки», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером». Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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