Автомобиль с поддельным номером задержали полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицейские задержали автомобиль с поддельным номером, настоящим владельцем которого оказался житель России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Наряд полка патрульной полиции УП города Караганды на одной из улиц города остановил автомобиль ВАЗ-21112, двигавшийся с явным превышением скорости. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек.

«Во время проверки документов выяснилось, что транспортное средство принадлежит жителю Пермского края Российской Федерации. Также во время осмотра машины патрульные обратили на следы «модернизации» - в багажном отсеке присутствовали следы сварки», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером». Ведется расследование.