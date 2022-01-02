Автомобиль с пассажирами застрял на трассе в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль с пятью пассажирами застрял на трассе «Аягоз-Караул», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

«1 января около 22 часов на автодороге «Аягоз-Караул», в районе сельского округа Акшатауский в степи по пути на зимовку застрял автомобиль с пятью людьми (2 взрослых, 3 ребенка). Самостоятельно выбраться они не смогли и обратились за помощью к спасателям. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ПЧ-22 и отбуксировали автомобиль на расчищенный участок дороги, сопроводив до города Аягоз», - сообщили в пресс-службе ведомства.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности:

· Ни в коем случае не покидайте населенный пункт не оборудовав свой автомобиль и при объявлении штормовых предупреждений от спасателей.

· О закрытии дорог можно узнать в мобильном приложении Дармен.

· При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.

Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.