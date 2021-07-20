Автомобиль с пассажирами упал с моста в канал в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области автомобиль рухнул в канал Ширкейли после столкновения с другой автомашиной. По предварительной информации, в салоне находились две девушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сегодня в 20:45 в 60 метрах от места падения с моста на глубине 9 метров обнаружен автомобиль Toyota Camry.

В 22:16 автомобиль с двумя телами был извлечен из воды .

Лобовое столкновение машин Daewoo Nexia и Toyota Camry произошло сегодня утром на мосту через канал Ширкейли. В результате ДТП Camry упала в воду.

По предварительной информации, в салоне находились две девушки.

Известно, что в Nexia пострадал водитель, его забрали в больницу.



