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    23:55, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Автомобиль с пассажирами упал с моста в канал в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области автомобиль рухнул в канал Ширкейли после столкновения с другой автомашиной. По предварительной информации, в салоне находились две девушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Сегодня в 20:45 в 60 метрах от места падения с моста на глубине 9 метров обнаружен автомобиль Toyota Camry.

    В 22:16 автомобиль с двумя телами был извлечен из воды .

    Лобовое столкновение машин Daewoo Nexia и Toyota Camry произошло сегодня утром на мосту через канал Ширкейли. В результате ДТП Camry упала в воду.

    По предварительной информации, в салоне находились две девушки.

    Известно, что в Nexia пострадал водитель, его забрали в больницу.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия
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