Автомобиль с людьми застрял в сугробе в одном из сел Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Машину вручную выкопали из снега три спасателя департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля в 19:30 на пульт 101 пожарной части № 15 Актогайского района поступило сообщение о застрявшем на дороге легковом автомобиле», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На место происшествия направились три спасателя.

«Между сёлами Жанатап и Жанабет легковой автомобиль «Lexus» застрял в сугробе, спасатели вручную расчистили участок от снега и вывели технику из сугроба на расчищенный участок дороги. В легковом автомобиле находились 4 человека, не нуждающихся в медицинской помощи», - добавили в департаменте.

В ДЧС Павлодарской области призвали всех граждан соблюдать правила безопасности зимой и не покидать населённые пункты при получении штормового предупреждения.

Напомним, штормовые предупреждения объявлены в столице и десяти областях Казахстана.