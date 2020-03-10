Автомобиль с людьми провалился под лед в ВКО

КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане ушел под лед автомобиль с людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В выходные дни в Курчумское отделение оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что недалеко от села Алгабас ушел под лёд автомобиль, в котором находились четыре человека. К счастью, люди не пострадали. Спасатели незамедлительно выехали к месту пришествия, но сильный ветер и переметы не позволили им добраться до пострадавших.

«Точное местоположение людей нам было неизвестно. Хорошо, выручила сотовая связь, общались с рыбаками по телефону. Мы сигналами и при помощи ориентиров вывели рыбаков к месту нашего нахождения. Я смотрел в бинокль и говорил, куда нужно идти», - рассказал о спасательной операции на водоеме начальник Курчумского отделения ОСО Талгат Нуржанов.

Пострадавшие добрались до спасателей только через три часа. Их немедленно доставили в районную больницу, а после осмотра врачей людей отвезли на станцию к спасателям, где их переодели, накормили и напоили чаем.

К слову, спасатели напомнили к любителям подледной рыбалки, что весенний лёд опасен. Его структура неоднородна и обманчива. Выезжать на лед на автомобилях в незнакомой местности запрещено. При выезде на рыбалку необходимо сообщить родным свои координаты.

Фото: ДЧС ВКО