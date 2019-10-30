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Автомобиль с двумя людьми упал в котлован по дороге в Кокшетау

30 Октября 2019 18:25
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Автомобиль с двумя людьми упал в котлован по дороге в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобиль с двумя людьми упал в котлован по дороге в Кокшетау. Очевидцы зафиксировали происшествие на видео и распространили в соцсетях. В АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали эту аварию, передает МИА «Казинформ».

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Очевидцы утверждали, что ДТП произошло из-за того, что не было никаких предупреждающих дорожных знаков. Однако в АО «НК «КазАвтоЖол» с этим не согласились и сняли видеоподтверждение того, что знаки присутствуют.

«Автомобиль, который упал в котлован, направлялся в сторону города Кокшетау. Проигнорировал знаки о дорожных работах. Первый знак: дорожные работы. Второй знак: ограничение скорости 50 км, обгон запрещен. Третий знак: ограничение 30 км. Затем знак объезд, далее стоят блоки, знак кирпич и направление движения. Расстояние между знаками по 150 метров. На данном участке закладываются новые водопроводные трубы, ремонт продолжится до октября следующего года. В машине находились два человека. Люди не пострадали. Знаки были установлены на данном участке 27 октября», - сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, Видео,
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Жанара Мухамедиярова

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