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Автомобиль с 86 штрафами и подложным номером выявили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Мая 2023, 16:00
Автомобиль с 86 штрафами и подложным номером выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на штрафстоянку припаркован автомобиль с 86 неоплаченными штрафами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 мая сотрудники Центра оперативного управления через поисковую систему Interceptor определили автомобиль марки Mersedec с неоплаченными штрафами. К месту нахождения авто были направлены сотрудники патрульной полиции. В ходе проверки установлено, что автомобиль имеет 86 неоплаченных штрафов, а государственный регистрационный номерной знак на авто подложный», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть).

Автомобиль помещен на специальную стоянку.


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